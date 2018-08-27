Акция «День без турникетов» стартует в столице в третий раз

Она пройдет с 30 августа по 1 сентября. Кроме промышленных предприятий в акции будут участвовать и ИТ-компании.

Акция «День без турникетов» стартует в столице в третий раз. Она пройдет с 30 августа по 1 сентября. Кроме промышленных предприятий в акции будут участвовать и ИТ-компании.

С новейшими технологиями жители смогут познакомиться в пяти технопарках.

— Акция «День без турникетов» становится доброй традицией. Посещая технологичные предприятия и технопарки, москвичи лучше узнают свой город. Они знакомятся с современными наукоемкими решениями и перспективными разработками, благодаря которым Москва уже сегодня становится мегаполисом будущего, — сказала замести— тель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Более 50 предприятий и технопарков присоединились к акции. Москвичи смогут проверить свой уровень английского, научатся составлять идеальное резюме и поучаствуют в программе мероприятий от центров развития инжиниринга при вузах.

Кроме того, на одном из заводов гостям покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которые используются в карте «Тройка», платежных картах и биометрических загранпаспортах.