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Акция «День без турникетов» стартует в столице в третий раз
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Акция «День без турникетов» стартует в столице в третий раз 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Она пройдет с 30 августа по 1 сентября. Кроме промышленных предприятий в акции будут участвовать и ИТ-компании.
Акция «День без турникетов» стартует в столице в третий раз. Она пройдет с 30 августа по 1 сентября. Кроме промышленных предприятий в акции будут участвовать и ИТ-компании.
С новейшими технологиями жители смогут познакомиться в пяти технопарках.
— Акция «День без турникетов» становится доброй традицией. Посещая технологичные предприятия и технопарки, москвичи лучше узнают свой город. Они знакомятся с современными наукоемкими решениями и перспективными разработками, благодаря которым Москва уже сегодня становится мегаполисом будущего, — сказала замести— тель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.
Более 50 предприятий и технопарков присоединились к акции. Москвичи смогут проверить свой уровень английского, научатся составлять идеальное резюме и поучаствуют в программе мероприятий от центров развития инжиниринга при вузах.
Кроме того, на одном из заводов гостям покажут процесс выпуска RFID-меток и чипов, которые используются в карте «Тройка», платежных картах и биометрических загранпаспортах.
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