Главные мировые новости понедельника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 27 августа 2018 г.

1. Перезаключение договора NAFTA на расстоянии вытянутой руки

На этой неделе настроения рынка, вероятнее всего, будут диктоваться новостями с фронта международной торговли.

Представители торговых делегаций США и Мексики вплотную приблизились к заключению договора, преодолев разногласия по условиям договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил журналистам министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо на входе в офис торгового представителя США.

«Наши переговоры идут в правильном направлении, и мы приближаемся к позитивному результату», — сообщил Гуахардо.

Переговоры должны продолжится в 16:00 МСК в Вашингтоне.

В субботу в своем Twitter президент Дональд Трамп сообщил, что отношения Соединенных Штатов с Мексикой становятся лучше с каждым часом: «Несколько по-настоящему хороших людей есть и в старом, и в новом правительстве Мексики, и все они очень тесно сотрудничают… Скоро может быть заключено большое торговое соглашение с Мексикой!»

США и Мексика ведут двусторонние переговоры с целью устранить разногласия перед тем, как вернуть канадскую делегацию за стол переговоров.

Правительства трех стран надеются согласовать основные принципы торгового соглашения NAFTA к концу августа.

2. Фондовые рынки США готовятся продолжить рост до рекордных значений

Фьючерсы на фондовых рынках США указали на рост. Сегодня индексы Уолл-стрит могут зафиксировать рекордные значения после положительно воспринятой рынками речи главы ФРС Пауэлла, а также на фоне прогресса в торговых переговорах по перезаключению договора NAFTA между США и Мексикой.

К 12:40 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 75 пунктов или приблизительно на 0,3%, фьючерс на S&P 500 поднялся на семь пунктов или приблизительно на 0,3%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 32 пункта или на 0,4%.

В пятницу котировки на фондовых биржах выросли. При этом S&P 500 и Nasdaq composite завершили торги на рекордных значениях. Значение индекса Dow остается на 3% ниже его исторического максимума.

На этой неделе выйдут квартальные отчеты многих компаний, хотя созон квартальной отчетности подходит к концу.

На этой неделе выйдут отчеты ритейлеров Best Buy (NYSE:BBY), Tiffany (NYSE:TIF), Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS), PVH (NYSE:PVH), Kroger (NYSE:KR), Dollar General (NYSE:DG), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Lululemon (NASDAQ:LULU) и Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA).

Среди других отчетов компаний, охваченных индексом S&P 500, которые опубликуют отчеты на этой неделе, можно выделить отчеты Salesforce.com (NYSE:CRM), H&R Block (NYSE:HRB) и HP Enterprise (NYSE:HPE).

К середине утренней сессии индексы большинства основных европейских фондовых бирж повысились. Акции компаний почти всех секторов экономики торгуются в зеленой зоне. В понедельник рынки Японии были закрыты на общенациональный праздник.

Ранее фондовые рынки Китая стали лидерами роста во время азиатской торговой сессии после того, как центробанк Китая вновь ввел в силу изменения монетарной политики, направленные на поддержку национальной валюты. В результате курс юаня достиг максимума за две с половиной недели против доллара.

3. Курс акций Tesla резко снизился после того, как Маск отказался от выкупа компании

Курс Tesla (NASDAQ:TSLA) значительно снижается. Инвесторы отреагировали на решение генерального директора Илона Маска отказаться от выкупа компании за $72 млрд и превращения ее в частную.

В своем сообщении в Twitter в пятницу Маск пояснил свое решение позицией держателей акций Tesla, которые предпочли, чтобы компания осталась публичной.

Акции Tesla уже подешевели почти на 10% по сравнению с их значением 7 августа, перед тем, как Маск сообщил о наличии финансирования для выкупа акций по цене $420. Сегодня на торгах до открытия рынка акции Teslaподешевели на $4,4 до $308,60.

Против Маска и компании Tesla были поданы иски в суд, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование относительно правдивости сообщения Маска в Twitter.

4. Курс доллара стабилизировался

Курс доллара практически не изменился по отношению к корзине других основных валют, стабилизировавшись после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе, которые привели к тому, что доллар подешевел.

На симпозиуме в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что центробанк США продолжит повышение процентной ставки несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа относительно повышения стоимости заемных средств.

По мнению Пауэлла, постепенное повышение процентной ставки является лучшим методом для продолжения экономического роста, а также для сохранения максимально благоприятной ситуации на рынке труда и удержании инфляции под контролем.

Заявления Пауэлла разочаровали некоторых инвесторов, которые играют на повышении курса доллара и надеялись на более агрессивное ужесточение монетарной политики.

Индекс доллара незначительно изменился на позиции 95,10 после падения более чем на 0,5% на предыдущей сессии.

На рынке облигаций доходность двухлетних облигаций США незначительно выросла после того, как ФРС сохранила свой курс на постепенное повышение процентной ставки. При этом доходность 10-летних государственных облигаций США осталась стабильной. Ее кривая остается наиболее плоской после 2007 года.

5. Цены на нефть снижаются из-за опасений об излишнем предложении

Цены на нефть остались нестабильными, поскольку инвесторы опасаются относительно возможности излишнего предложения на рынке, несмотря на санкции США против Ирана.

Также отрицательно на нефтяных ценах сказываются опасения о том, что торговый конфликт между США и Китаем может замедлить глобальный экономический рост и привести к снижению спроса на энергоресурсы.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,34 до $75,9578 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,31 до $68,41 за баррель.

Цены на золото тоже снизились. Спотовые цены на золото торгуются на позиции $1204,95 за унцию.