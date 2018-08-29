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Путин рассказал о выделении средств из бюджета в ПФР в 2018 году
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Путин рассказал о выделении средств из бюджета в ПФР в 2018 году 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН: БЮДЖЕТ РФ В 2018 ГОДУ ВЫДЕЛИТ ПФР 3,3 ТРЛН РУБЛЕЙ, ИЗ НИХ 1,8 ТРЛН РУБЛЕЙ — НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ — КРЕМЛЬ
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