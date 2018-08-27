Fitch повысило рейтинга Совкомбанка и РосЕвроБанка до уровня «BB» со «стабильным» прогнозом

«Повышение рейтингов Совкомбанка отражает завершение сделки по приобретению РосЕвроБанка без существенного ослабления регулятивного капитала или реализации каких-либо условных рисков. Это соответствует ожиданиям Fitch в марте 2018 года, когда мы пересмотрели прогноз по рейтингам банка на «позитивный», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, повышение рейтингов отражает продолжительную историю хороших финансовых показателей у банка, а также более сбалансированную структуру бизнеса и улучшение профиля фондирования в результате приобретения РосЕвроБанка. Fitch рассматривает качество активов Совкомбанка как относительный позитивный рейтинговый фактор. Это отражает низкие уровни обесценения кредитов в сравнении с сопоставимыми банками.

Рейтинг старшего необеспеченного долга Совкомбанка находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента в национальной валюте, что отражает мнение Fitch о средних перспективах возвратности средств в случае дефолта. Рейтинг поддержки «5» и уровень поддержки долгосрочного рейтинга дефолта эмитента «нет уровня поддержки» отражают мнение Fitch, что на поддержку от акционеров банка или российских властей, хотя она и является возможной, нельзя полагаться при всех обстоятельствах.

Повышение рейтинга устойчивости РосЕвроБанка до «bb» отражает снизившиеся в настоящее время риски, связанные с его приобретением Совкомбанком, и тот факт, что профиль РосЕвроБанка становится более близким к Совкомбанку по мере движения к полному слиянию. Профиль кредитоспособности РосЕвроБанка остается хорошим, о чем свидетельствует продолжительная история хорошей прибыльности, подкрепляемой относительно низкой стоимостью фондирования и сильным качеством активов а также хорошим запасом и значительной ликвидностью.