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Нефтяники РФ готовы за счет экспорта восполнить нехватку топлива на внутреннем рынке
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Нефтяники РФ готовы за счет экспорта восполнить нехватку топлива на внутреннем рынке 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские нефтяные компании готовы в августе — сентябре направить часть экспортных объемов моторного топлива на внутренний рынок, если возникнет такая потребность, говорится в совместном заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго России.
"Подтверждена возможность и готовность компаний переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок в августе — сентябре 2018 года при наличии такой потребности и заявок участников рынка с учетом плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ", — отмечается в заявлении.
При этом экспорт автомобильного бензина (в том числе поставки компаний на собственные АЗС в странах Евразийского экономического союза, ЕАЭС) находится на минимальном уровне — 6,8% от общего объема производства.
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