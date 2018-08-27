Нефтяники РФ готовы за счет экспорта восполнить нехватку топлива на внутреннем рынке

"Подтверждена возможность и готовность компаний переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок в августе — сентябре 2018 года при наличии такой потребности и заявок участников рынка с учетом плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ", — отмечается в заявлении.