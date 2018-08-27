Почему ЦБ и Минфин обвалили рубль

Почему рубль откатился почти до 70 за доллар и 80 за евро? Почему после этого стал подниматься? Кто его раскачивает? Сегодня стандартный ответ: во всем виноваты санкции. В принципе, верно, но на последних «американских горках» рубль прокатили не они. Так кто же постарался?

На санкционном фронте без перемен. Хотя с 27 августа США ввели первый пакет антироссийских санкций в ответ на отравление Скрипалей. Но этот факт был известен заранее и уже отыгран рынком, да и сами эти санкции на общем фоне пока едва заметны. Здесь новая волна в соответствии с американским законом, действующим с 1991 года и направленным на ликвидацию химического и биологического оружия, последует только через три месяца.

Что же касается нового американского законопроекта, предусматривающего в том числе санкции на операции с новыми выпусками российских гособлигаций и отлучение крупнейших российских банков от долларовых расчетов, то здесь последняя новость только в том, что дистанция до его превращения в закон еще достаточно велика, о чем рассказал, в частности, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. Так что в деле о последнем падении рубля у санкций алиби.

Рубль столкнуло вниз решение отечественных Минфина и ЦБ о возобновлении с 20 августа закупок валюты. Рынок расценил этот шаг как отказ властей оказать поддержку рублю. И соответственно отреагировал бегством от рубля.

Почему они это сделали? В принципе, масштабы российских золотовалютных резервов опасений не вызывают. Любопытно, что в тот же день, 20 августа, ЦБ отчитался о росте доли золота в своих резервах. Запасы золота в международных резервах РФ в июле 2018 года выросли на 1,28% (+24,88 тонны) и на 1 августа составляли 63,3 миллиона унций (1968,85 тонны). Золотой прирост — это не столько целенаправленная политика замещения доллара в запасах золотом, ведь вот и Минфин норовит пополнить долларами свои резервы, сколько вынужденная страховочная мера в условиях санкций и торговых войн.

Возобновлением закупок долларов ЦБ и Минфин показали две тесно взаимосвязанные вещи. Наши финансовые власти уверены, что падение рубля только разгоняется, и дальше покупать доллары будет только дороже. Они исходят из того, что санкции — это не просто надолго, дальше они будут только вредоноснее.

Однако и ЦБ, и Минфин явно недооценили, как подобная демонстрация подействует на рынок. Рубль обрушился со скоростью, близкой к панике. Все произошло так размашисто, что под угрозой оказались планы Минфина докупить валюты, пока еще не поздно. Во второй половине дня 23 августа ЦБ «взял ход назад» и объявил: с этого момента и до конца сентября никаких закупок валюты для Минфина. Рубль в ответ сразу встрепенулся.

Что из этой истории следует? Во-первых, ЦБ пошел по следу Акелы, он промахнулся. Оказалось, что и этот институт власти, о котором даже президент Путин почти всегда отзывается с пиететом, дает осечки, причем в весьма острой ситуации. Шаг вперед, два назад — это хорошо в школе бальных танцев. Для рынка шатание регулятора — это признак того, что лучше было бы, если бы он вовсе не вмешивался в события.

Во-вторых, приподнявшийся рубль не стоит переоценивать. Главный тренд именно в том, что дальше, когда в игру против рубля в полную силу вступят новые санкции, атакующие Россию с разных плацдармов, то есть опирающиеся на разные законы, рублю будет только хуже.

А пока стоит готовиться к тому, что российские цены воспримут состоявшееся падение рубля как шпоры и рванутся вверх. ЦБ практически наверняка не будет снижать свою ключевую ставку, а аналитики Сбербанка говорят о том, что ставка снова может отправиться вверх, а это значит, что кредиты и ипотека подорожают. Что же касается закупок валюты гражданами, то, хотя лучшее время для этого уже упущено, отказ ЦБ от закупок валюты для Минфина приоткрывает форточку, которой еще можно воспользоваться, если действовать быстро.

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