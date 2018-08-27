ФАС и Минэнерго оценили ситуацию на рынке бензина

ФАС и Минэнерго назвали стабильной ситуацию на рынке бензина

За январь-июль этого года российские нефтекомпании нарастили производство автобензина пятого класса на 3,6 процента, отгрузку на внутренний рынок — на 0,7 процента. Доля экспорта остается невысокой — менее семи процентов от производства, и если потребуется, для стабилизации внутреннего рынка компании готовы в августе-сентябре снизить экспорт.

Об этом говорится в совместном релизе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго , посвященном ситуации с моторным топливом в стране. По данным ведомств, запасов бензина сейчас больше, чем в прошлом году, а на бирже торгуется больше топлива, чем того требуют нормативные документы, поэтому дефицита не наблюдается.

Производство дизеля и его отгрузка на внутренний рынок за январь-июль тоже увеличились, но существеннее — на 5 и 7,6 процента соответственно. Так как Россия профицитна по дизелю, на экспорт ушла половина произведенных объемов. Запасы внутри страны также превышают прошлогодние.

Несмотря на стабильную, по оценкам ведомств, ситуацию на рынке, они призывают компании, которые не участвуют в биржевых торгах бензином и дизелем или минимизируют там свое присутствие, уже сейчас начать организовывать поставки для формирования более четких ценовых индикаторов.