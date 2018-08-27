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Эксперты одобрили проекты. На Заполярке обустроят нефтяные оторочки
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Эксперты одобрили проекты. На Заполярке обустроят нефтяные оторочки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проекты обустройства нефтяных оторочек Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения, начальные запасы которого составляют более 3,5 трлн. кубометров газа и около 80 млн тонн газового конденсата и нефти рассмотрел Омский филиал Главгосэкспертизы России. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют всем требованиям. Как сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы, по итогам рассмотрения выданы положительные заключения.
В рамках опытно-промышленной разработки нефтяных оторочек Заполярного месторождения обустроят 4 кустовые площадки, включающие 25 скважин. Там будут проводить добычу нефти, её подготовку на площадках мобильных блочных сепарационных установок, размещенных у каждого куста, а также отгрузку в автоцистерны для дальнейшей транспортировки на пункты сбора.
Период опытно-промышленной разработки месторождения предполагает обустройство кустовых площадок без подключения их к системе промысловых трубопроводов, их построят на последующих этапах. Особенностью данного объекта является отделение нефти от сопутствующих газа и пластовой воды непосредственно на месте добычи. Это позволяет значительно сократить расходы на транспортировку нефти автомобильным транспортом.
Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение открыто на Ямале в 1965 году. Оператором услуг по добыче углеводородного сырья является компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
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