Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и потребительской промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite вырос на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Transcoal Pacific Tbk PT (JK:TCPI), которые подорожали на 710,00 п. (24,91%), закрывшись на отметке в 3.560,000. Котировки Mitra Investindo Tbk (JK:MITI) выросли на 15,0 п. (19,48%), завершив торги на уровне 92,0. Бумаги Tira Austenite Tbk (JK:TIRA) выросли в цене на 20,00 п. (15,63%), закрывшись на отметке 148,00.

Лидерами падения стали акции Global Teleshop Tbk (JK:GLOB), цена которых упала на 52,00 п. (27,37%), завершив сессию на отметке 138,00. Акции Pudjiadi&Sons Tbk (JK:PNSE) поднялись на 235,000 п. (19,67%), закрывшись на уровне 960,00, а Capitol Nusantara Indonesia (JK:CANI) снизились в цене на 38,00 п. (15,97%) и завершили торги на отметке 200,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (194) превысило количество закрывшихся в плюсе (176), а котировки 139 акций практически не изменились.

Котировки акций Global Teleshop Tbk (JK:GLOB) упали до исторического минимума, подешевев на 27,37%, 52,00 п., и завершили торги на отметке 138,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,44%, или 0,30, достигнув отметки $69,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,76%, или 0,58, до $77,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,35%, или 4,20, до отметки $1.220,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,23% до 14.625,0, а котировки AUD/IDR упали на 0,12%, достигнув отметки 10.666,35.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 94,53.