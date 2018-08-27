Рынок акций Индонезии закрылся ростом, IDX Composite прибавил 0,96%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов инфраструктуры, промышленности второстепенных отраслей и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite вырос на 0,96%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Capitol Nusantara Indonesia (JK:CANI), которые подорожали на 49,0 п. (25,93%), закрывшись на отметке в 238,00. Котировки Trimitra Propertindo Tbk PT (JK:LAND) выросли на 180,00 п. (24,66%), завершив торги на уровне 910,00. Бумаги Smartfren Telecom Tbk (JK:FREN) выросли в цене на 23,0 п. (20,00%), закрывшись на отметке 138,00.

Лидерами падения стали акции Trikomsel Oke Tbk (JK:TRIO), цена которых упала на 60,00 п. (18,99%), завершив сессию на отметке 256,00. Акции Skybee Tbk PT (JK:SKYB) поднялись на 46,00 п. (13,22%), закрывшись на уровне 302,00, а Jaya Pari Steel Tbk (JK:JPRS) снизились в цене на 32,00 п. (13,01%) и завершили торги на отметке 214,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подорожавших бумаг (221) превысило количество закрывшихся в минусе (150), а котировки 134 акций практически не изменились.

Котировки акций Trikomsel Oke Tbk (JK:TRIO) упали до минимума, снизившись на 18,99%, 60,00 п., и завершили торги на отметке 256,00. Котировки акций Trimitra Propertindo Tbk PT (JK:LAND) выросли до исторического максимума, поднявшись на 24,66%, 180,00 п., и завершили торги на отметке 910,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,39%, или 0,27, достигнув отметки $68,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,32%, или 0,24, до $75,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,20%, или 2,40, до отметки $1.210,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,35% до 14.633,0, а котировки AUD/IDR упали на 0,14%, достигнув отметки 10.674,75.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 95,09.