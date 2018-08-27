ФАС констатировала рост маржинальности АЗС в России в июне-августе

Валовая маржинальность российских АЗС (разница в розничных и мелкооптовых ценах) показывает положительную динамику к уровню конца мая 2018 года, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как отмечает ведомство, в целях недопущения резкого роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке правительством РФ принято решение о снижении с 1 июня 2018 года налоговых ставок акциза на автомобильный бензин экологического класса К5 и на дизельное топливо (на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно). При этом нефтяными компаниями взяты обязательства по обеспечению достаточных оптовых поставок моторного топлива на внутренний рынок, в том числе в адрес независимых участников рынка.

«Благодаря принятым мерам валовая маржинальность АЗС показывает положительную динамику к уровню конца мая 2018 года», — говорится в сообщении.

При этом ФАС подчеркивает, что в соответствии с законодательством РФ цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы.

На сегодняшний день ситуация с топливообеспечением стабильная, указывает антимонопольная служба.