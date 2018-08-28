Индекс S&P500 покорит сегодня отметку в 2900 пунктов

Волна оптимизма нахлынула на рынки. Вдруг везде и всюду стало просто лучше некуда. Вдохновленные пятничной речью Председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы вдруг поверили, что ничего плохого в обозримом будущем не будет и принялись активно покупать акции. Причем фактически все без разбору. И даже выросли обороты на торгах. Правда, только по акциям технологических компаний обороты стали действительно значимыми. Во всех остальных сегментах все же пока продолжает царить летнее затишье. Как итог, мы вновь вчера увидели обновление исторических максимумов в индексах S&P500 и NASDAQ. Причем последний поднялся и главное — закрылся! — выше чрезвычайно важной психологической отметки в 8000 пунктов. Так что нынешний многолетний восходящий тренд отметил на своей карте еще одну вершину. Причем она в прямом смысле — 8-ми тысячник!

Теперь очередь за индексом S&P500, который вчера недотянул до красивой «цифры» в 2900 пунктов менее 2-х пунктов. Короче, плотину, тщательно выстроенную медведями, все же прорвало и на рынок хлынули застоявшиеся деньги, которые рыщут тут и сям и все думают, чтобы такого купить пока «оно» еще не сильно выросло в цене?

И действительно, глядя на то, что вчера пользовалось спросом у инвесторов в первую очередь, можно отметить целый ряд акций, которые в последние недели, а то и месяцы находились под значительным давлением со стороны продавцов. Это и акции полупроводниковых компаний во главе с Micron Technology (MU, +2,7%), и сильно подешевевшие за последнее время акции автомобилестроителей General Motors (GM, +4,84%) и Ford (F, +3,20%), и акции крупнейших банков. Хотя выделять можно еще акции многих и многих компаний, поскольку рост наблюдался фактически по всем экономических секторам за исключением защитных акций коммунального сектора и электроэнергетики.

Так что быки вчера оторвались на славу. И единственно не понятно сейчас — а будет ли продолжение?

И все же из отдельных акций по итогам вчерашнего дня даже на фоне всеобщего роста нужно выделить одного супергероя. Это акции компании Advanced Micro Devices (AMD, +5,34%), которые уже более недели безостановочно растут в цене и компания за это время прибавила к своей капитализации уже более 30%. Однако стоит отметить, что чисто технически этот рост кажется уже на исходе, поскольку вчера при росте котировок этих акций более чем на 12% в итоге наблюдалась резкая фиксация прибыли во второй половине торговой сессии, что привело к снижению цен и рынок закрылся с прибавкой к предыдущему дню всего лишь чуть более 5%.

Ожидания рынка 28 августа

Счастье есть — его не может не быть! Вслед за духоободряющей речью Председателя ФРС в пятницу, которая всколыхнула рынки и позвала биржевых быков на ратный подвиг, вчера пришла еще одна новость, которая способна вселить уверенность в тех инвесторов, которые еще до сих пор сомневались — покупать или не покупать? Это — соглашение между США и Мексикой о зоне свободной торговли в рамках североамериканского договора NAFTA от 1991 года. Единственно, пока можно только сожалеть, что он двусторонний, и с третьей стороной — Канадой — переговоры еще будут вестись. Однако в любом случае подписание торгового соглашения между США и Мексикой всколыхнуло рынки и обнадежило всех инвесторов, что договоренности в принципе достижимы и аналогичных успехов можно ждать в переговорах между США и Европой, США и Китаем.

По крайней мере, это главная идея сегодняшнего дня. И поэтому торги на мировых рынках проходят с умеренным позитивом, как в Азии, так и в Европе. Фьючерсы на основные американские индексы также показывают, что Америка сегодня не прочь продолжить вчерашнее ралли. Правда, ожидать таких же высоких темпов и такого же энтузиазма покупателей все же не стоит. Но то, что индекс S&P500 покорит сегодня отметку в 2900 пунктов — это можно даже к гадалке не ходить.

А вот в некоторых акциях технологического сектора уже созрел повод для коррекции. Это прежде всего касается акций все той же уже упоминавшейся выше AMD, а также Netflix (NFLX) и NVidia (NVDA). Но эту коррекцию, если конечно она будет, следует воспринимать как чисто техническую остановку, которую можно использовать для входа в рынок с целями для дальнейшего роста.

Общий же прогноз на сегодняшний день — умеренный рост в пределах 0,2-0,3%.