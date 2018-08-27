Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики РБ

Экономика Союзного государства требует от правительств и экспертного сообщества двух стран системного управления этим сложным механизмом делового партнерства. Очередным подтверждением необходимости в юстировке этих процессов стала информация о том, что специалисты Минска и Москвы договорились «до конца года отработать компенсационные механизмы для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ». Ее под занавес минувшей недели озвучил в эфире местного телеканала министр экономики РБ Дмитрий Крутой.

Руководитель отрасли пояснил, что белорусская сторона в проекте прогноза социально-экономического развития на следующий год учла негативные последствия введения Россией второго этапа налогового маневра с 1 января 2019-го. По его словам, уже достигнута «договоренность с российскими коллегами отработать компенсационные механизмы для белорусской экономики». Правда, добавил министр, «пока для корректности расчетов мы взяли цифры по самому негативному варианту».

Дмитрий Крутой рассказал и о корректировках параметров проекта прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Так, ВВП по целевому сценарию снижен до 104% (ранее 104,1%), по базовому — до 102,1% (102,8%). «Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров», — уточнил он.

Прежде всего, международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, пояснил Крутой. Последние колебания российского рубля также потребовали корректировки валютных курсов. Они были оперативно проведены Национальным банком в Минске и учтены в прогнозных документах.

Еще одним фактором для изменения параметров послужила, по мнению министра, новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. Ранее она была заложена в целевом сценарии на уровне $70 за баррель, сейчас — $65.

Что касается реальных денежных доходов населения, то, согласно проекту прогноза, они увеличатся на 3,4%, конкретизировал цифры Крутой. А средняя зарплата в целом по экономике в будущем году должна достичь Br1025. Стоит напомнить, что 1 белорусский рубль по курсу на сегодняшний день составляет 32, 98 российского.