Ещё
Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики РБ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
78.15
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
75.68
+0.34 Золото
1205.30
+0.00 РТС
1073.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1616
+0.0205
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики РБ 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Экономика Союзного государства требует от правительств и экспертного сообщества двух стран системного управления этим сложным механизмом делового партнерства. Очередным подтверждением необходимости в юстировке этих процессов стала информация о том, что специалисты Минска и Москвы договорились «до конца года отработать компенсационные механизмы для экономики Беларуси от налогового маневра в РФ». Ее под занавес минувшей недели озвучил в эфире местного телеканала министр экономики РБ Дмитрий Крутой.
Руководитель отрасли пояснил, что белорусская сторона в проекте прогноза социально-экономического развития на следующий год учла негативные последствия введения Россией второго этапа налогового маневра с 1 января 2019-го. По его словам, уже достигнута «договоренность с российскими коллегами отработать компенсационные механизмы для белорусской экономики». Правда, добавил министр, «пока для корректности расчетов мы взяли цифры по самому негативному варианту».
Дмитрий Крутой рассказал и о корректировках параметров проекта прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Так, ВВП по целевому сценарию снижен до 104% (ранее 104,1%), по базовому — до 102,1% (102,8%). «Буквально за последние полмесяца произошли существенные изменения внешних параметров», — уточнил он.
Прежде всего, международные организации снизили темпы роста мирового ВВП, пояснил Крутой. Последние колебания российского рубля также потребовали корректировки валютных курсов. Они были оперативно проведены Национальным банком в Минске и учтены в прогнозных документах.
Еще одним фактором для изменения параметров послужила, по мнению министра, новая оценка 2019 года по стоимости барреля нефти. Ранее она была заложена в целевом сценарии на уровне $70 за баррель, сейчас — $65.
Что касается реальных денежных доходов населения, то, согласно проекту прогноза, они увеличатся на 3,4%, конкретизировал цифры Крутой. А средняя зарплата в целом по экономике в будущем году должна достичь Br1025. Стоит напомнить, что 1 белорусский рубль по курсу на сегодняшний день составляет 32, 98 российского.
Российская Газета: последние новости
Что делать россиянам в период нестабильности рубля Россия будет наращивать военное сотрудничество с арабскими странами Число электромобилей в Европе превысило миллион
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен264
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару974
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник487
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение