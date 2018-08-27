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Главный «медведь» на валютном рынке РФ — собственное министерство финансов
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Главный «медведь» на валютном рынке РФ — собственное министерство финансов 

Прайм 40 минут назад
Стоимость барреля нефти в рублевом эквиваленте на прошлой неделе впервые преодолела рубеж в 5 тыс. руб. В пятницу Brent подорожал до рекордных 5112 руб.
С начала 2018 года рублевая цена нефти выросла на 33%, с отметки 3830 руб. в начале января. В результате уникальной ситуации дорогая нефть и дешевый рубль федеральный бюджет 2018 года окажется профицитным. Изначально бюджет предполагал дефицит в 1,3% ВВП, но летними поправками был изменен на профицит в 0,5% ВВП. При цене нефти примерно в $70 и курсе 66–67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров.
Отсюда следует два не очень утешительных для российских монетарных властей вывода.
Первое. Острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет. Данную тему однозначно можно отложить на несколько лет. Российские либералы приводят в основном демографические аргументы, сравнивая российскую ситуацию с другими странами с аналогичной демографической ситуацией. Однако Россия выгодно отличается от данных стран, так как имеет серьезные доходы от экспорта сырья, то есть природную ренту, которая вполне может позволить россиянам уходить на пенсию раньше, чем в других странах.
Второе. Дополнительные доходы бюджета следовало бы направить не на покупку долларов, а на социальные выплаты. Это бы не только смягчило проблему бедности, но и поддержало экономический рост за счет внутреннего спроса. Старая модель больше не работает. Даже если нефть превысит $100, рост экономики России вряд ли превысит 2-2,5%. Стоит также напомнить, что международные резервы России сейчас составляют около $460 млрд Острой необходимости покупать валюту у России нет.
Подводя итоги, стоит сказать, что рядовым россиянам сильный рубль, однозначно, предпочтительней слабого. Будет не лишним повторить, что своим падением рубль обязан, прежде всего, не американским санкциям (эта тема уже ненова и неинтересна). Главный «медведь» на валютном рынке России — собственное министерство финансов. Если Минфин перестанет поддерживать доллар на внутреннем рынке, по оценкам Альпари, на конец года курс составит 50-55 руб. за доллар США.
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