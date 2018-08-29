В Омске управляющая компания присвоила 14 млн руб. за капремонт

Как сообщает сайт областной прокуратуры, после проверки Ленинской прокуратуры Омска выяснилось, что ещё в 2012-2013 гг. ООО «Труд» предоставила недостоверные сведения о том, какие работы были выполнены при капремонте пяти домов в Ленинском округе.

В связи с этим управляющая организация получила на 14 млн руб. больше денег, чем требовалось. Генеральный директор организации был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Однако проверка показала, что материальный ущерб был возмещен лишь на сумму 10 млн руб., поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о полном возмещении ущерба, причинённого бюджету города Омска.

После решения суда ещё 4 млн руб. возвращены в бюджет.