Рубль умеренно снижается к доллару и евро после пятничного роста

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро после роста в торговую сессию пятницы, следует из данных торгов Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 13.38 мск рос на 28 копеек — до 67,38 рубля, курс евро — на 30 копеек — до 78,25 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,33% — до 75,88 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на 1,09 рубля — 67,1 рубля, евро — на 0,8 рубля, до 77,95 рубля.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РУБЛЯ

В пятницу все валюты развивающихся стран позитивно себя чувствовали, рубль в их числе, даже получше большинства конкурентов, напоминает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка . «Сегодня совсем незначительный откат — слишком локальное движение, чтобы искать для него фундаментальные составляющие», — говорит он.

"Санкции, которые были сегодня введены, они, во-первых, все в рынке — об этом говорилось заранее и это не новость. Во-вторых, для финансовых активов они по большому счету не интересны, так как касаются экспорта в Россию из США товаров двойного назначения", — добавляет он.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

"После того как на внутреннем рынке американская валюта потеряла в пятницу в стоимости более одного рубля, в понедельник доллар открылся укреплением… и продвинулся до отметки в 67,5 рубля (против пятничного закрытия на 67,1 рубля). Однако на указанном уровне американская валюта встретила сопротивление, вероятно, связанное с окончательными расчетами по крупнейшим налоговым платежам (НДПИ, НДС и акцизы)", — указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко

"Я не вижу прямого существенного влияния санкций, если оно и есть, оно уступает динамики цен на нефть, снижение (рубля — ред.), скорее всего, не связано с каким-то с каким-то геополитическим негативом… Скорее всего, это какое-то локальное искажение спроса и предложения на рынке", — прокомментировал аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Российский рубль получает поддержку от конверсионных операций экспортеров, продающих валюту за рубли для уплаты налогов", — замечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров

"Более активные движения на Московской бирже могут возникнуть ближе к вечеру по московскому времени, когда к торгам могут присоединиться американские участники", — считает он.

В ближайшее время диапазон для колебаний курса доллара составляет 67-67,5 рубля, добавляет аналитик.