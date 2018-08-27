Внешнеторговый оборот Башкирии с Германией за полгода достиг $220 млн

Внешнеторговый оборот Германии с Башкирией за полгода достиг $220 млн Об этом сообщает глава региона Рустэм Хамитов во время встречи с официальной делегацией Саксонского Ландтага (ФРГ).

Глава Башкирии отметил, что благодаря общим стараниям сотрудничество республики и свободного государства Саксония крепнет и расширяется.

— Важно, что вск активнее развиваются наши торгово-экономические связи. Это подтверждает внешнеторговый оборот Башкирии с Германией, который в прошлом году вырос по сравнению с 2016 годом на 14 процентов и достиг 211 млн долларов США. А по итогам января-июня он уже заметно превысил показатели всего прошлого года — достиг 220 млн долларов, — сказал Хамитов.

За полугодие экспорт вырос на 80 процентов, импорт увеличился в четыре раза. В Германию экспортируется нефтепродукты и минеральные удобрения, а импортируется оборудование, транспортные средства, фармацевтическую продукцию, животных. В прошлом году Башкирия купила в Германии 337 высокопродуктивных коров.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook