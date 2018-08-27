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Нефть не смогла спасти рубль от санкций
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Нефть не смогла спасти рубль от санкций 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters
Life сообщает, что падение рубля из-за вступивших в силу санкций США не смогла остановить даже дорожающая нефть.
Утром в понедельник, 27 августа, курс доллара на Московской бирже вырос на 29 копеек — до 67,39 рубля, а евро подорожал на 21 копейку и достиг 78,16 рубля.
При этом стоимость барреля нефти Brent выросла на 0,08 процента — до 76,18 доллара, а баррель WTI подорожал на 0,04 процента — до 68,75 доллара.
Аналитики ГК Forex Club рассказали изданию, что инвесторы опасаются новых санкций США против российских стратегических компаний, госдолга и госбанков. Эти меры также могут ударить по рублю.
По мнению экспертов ГК «Инстафорекс», основной негатив от санкций рубль уже отыграл: российская валюта в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 66,5–68 рублей за доллар.
Также опрошенные изданием аналитики заявили, что цены на нефть будут держаться в районе 75–76 долларов за баррель в ближайшие дни.
27 августа вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела Скрипалей. Речь идет о запрете на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.
Госдеп анонсировал эти санкции 8 августа. На следующий день курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года.
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