Рубль: отсутствие покупок ЦБ отыграно. Что дальше?

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика» Укрепление рубля приостановилось. Отсутствие ЦБ РФ на рынке уже отыграно. Участники торгов ищут новые факторы, способные повлиять на котировки.

Сегодня к 14:00 по московскому времени руль теряет к доллару и евро в пределах полупроцента. Единая европейская валюта стоит 78,15 руб., доллар — 67,38 руб.

Основным драйвером в конце прошлом недели стало решение ЦБ и Минфина о приостановке покупки валюты до конца сентября.

Сегодня стало известно, что уже в день объявления данного решения — в четверг. Напомним, решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября, заявил регулятор.

Тем не менее, этот фактор уже практически полностью отыгран, и трейдеры в том числе и спекулянты ищут повод поиграть в ту или иную сторону. Период налоговых выплат подошел к концу, так что продажа экспортеров также вряд ли сможет повлиять на рубль в ближайшее время.

Теперь все будет зависеть от внешнего фона, ситуации на развивающихся рынках в целом, а также от цен на нефть.

Начало недели на мировых биржах выдалось не слишком активным, но, возможно, ситуация изменится вечером, когда откроются американские площадки.

На долговом рынке РФ сегодня также без существенных изменений, индекс гособлигаций RGBI торгуется практически без изменений.

По десятилетним бумагам доходности не меняются, торгуются на отметке 8,65%.

Впрочем, стоит отметить, что спокойствие на мировых рынках может вводить инвесторов в заблуждение. Геополитическая напряженность достигла высочайших уровней, и может стать спусковым крючком для рынков в любом момент.

По каким причинам игнорируется торговая война между США и Китаем — пока не понятно. Также не совсем ясно, почему рынок не боится того давления, которое оказывается на Трампа внутри страны.

Рано или поздно весь негатив будет отыгран, и рубль может снова попасть под давление, во всяком случае большинство аналитиков не укрепления не ждут.