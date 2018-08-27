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Reuters: уровень исполнения сделки ОПЕК+ в июле составил 109%
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Reuters: уровень исполнения сделки ОПЕК+ в июле составил 109% 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 27 августа. Участники соглашения ОПЕК+ выполнили его по итогам июля на 109%, тем самым приблизившись к целевым 100%, сообщает Reuters.
По данным агентства, такой показатель был озвучен на состоявшемся в понедельник заседании министерского мониторингового комитета при ОПЕК+, который прошел в режиме телеконференции. Он был совмещен с заседанием экспертов техкомитета, которое состоялось в Вене.
В июне показатель исполнения соглашения составил 121%.
Обычно по итогам заседания ОПЕК публикует официальный пресс-релиз об итогах исполнения сделки в прошедшем месяце. Однако в понедельник сообщение так и не появилось, хотя заседание завершилось несколько часов назад. Текст сообщения утверждает министерский комитет.
Ранее в июне страны ОПЕК+ одобрили восстановление добычи на 1 млн баррелей в сутки, что должно привести их к 100%-ному исполнению условий соглашения. До этого договоренности об ограничении добычи перевыполнялись, уровень сокращения достигал 150% от плана.
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