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Цена нефти снижается в преддверии заявления мониторингового комитета ОПЕК+
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Цена нефти снижается в преддверии заявления мониторингового комитета ОПЕК+ 

Прайм 15 минут назад
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник снижаются в преддверии телеконференции мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.18 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 75,88 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,36%, до 68,47 доллара за баррель.
Члены мониторингового комитета венской сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ проведут телеконференцию позднее в понедельник для обсуждения хода выполнения соглашения.
На заседании в июле комитет принял решение проводить ежемесячные встречи — в формате очной встречи или телеконференции — для более пристального наблюдения за рынком. Изначально телеконференция была запланирована на 20 августа, позднее — перенесена на 27 августа. Кроме того, в июле комитет сообщил о том, что ОПЕК+ в июне выполнила венскую сделку на 121%.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
По мнению аналитика по сырьевым товарам в UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), комитет сообщит, что «приветствует, что перевыполнение сделки было снижено, но настаивает на важности избежать избыточного предложения на рынке».
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