Власти Петербурга предложили разовое повышение коммунальных тарифов в 2019 году на 5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга предложили в 2019 году увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги единовременно на 5% с июля. Об этом в понедельник сообщил педседатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на слушаниях по бюджету в Законодательном собрании.

"Предельный индекс платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2019 год заявлен в размере 5%", — сказал Коптин. Он уточнил, что повышение должно произойти с 1 июля, как и в этом году. В результате сумма платежа на человека в месяц с текущих 1917 рублей вырастет почти на 95 рублей и составит более 2012 рублей.

По данным комитета, темп роста тарифов на тепло и горячее водоснабжение в следующем году, в частности, составит 4,4%, на холодное водоснабжение — 7%.