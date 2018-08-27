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Власти Петербурга предложили разовое повышение коммунальных тарифов в 2019 году на 5%
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Власти Петербурга предложили разовое повышение коммунальных тарифов в 2019 году на 5% 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложили в 2019 году увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги единовременно на 5% с июля. Об этом в понедельник сообщил педседатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на слушаниях по бюджету в Законодательном собрании.
"Предельный индекс платы граждан за жилищно-коммунальные услуги на 2019 год заявлен в размере 5%", — сказал Коптин. Он уточнил, что повышение должно произойти с 1 июля, как и в этом году. В результате сумма платежа на человека в месяц с текущих 1917 рублей вырастет почти на 95 рублей и составит более 2012 рублей.
По данным комитета, темп роста тарифов на тепло и горячее водоснабжение в следующем году, в частности, составит 4,4%, на холодное водоснабжение — 7%.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ направило в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложение об индексации тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа: на первом этапе — в связи с предполагаемым ростом НДС (с 1 января — на 1,7%), на втором — за счет ежегодной индексации (с 1 июля — на 2,4%). При этом общая индексация тарифов ЖКХ не должна превысить целевую инфляцию в 4%. Пока окончательного решения не принято.
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