Страховщики могут обратиться в ЦБ при угрозе распространения санкций на госдолг

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в случае угрозы распространения санкций США на российский госдолг может обратиться в ЦБ по поводу размещенных в госбумаги средств страховых резервов. Как сообщил журналистам президент союза Игорь Юргенс , вопрос о таком обращении может быть вынесен на президиум ВСС в октябре.

"Безусловно, то, что нас должно волновать — я не могу ответить за компании в данном случае — это работа с госдолгом. Вы знаете, что резервы страховщиков размещены в депозитах, в облигациях — то есть госдолге — и других инструментах, которые меньше по объему. Я абсолютно уверен, что юридические и финансовые службы и комплаенс соответствующих организаций (страховщиков — прим. ТАСС), особенно крупных, у которых большие резервы, с этим работают. У нас общего ответа нет, но если это станет реально опасным для всех страховщиков, мы на президиуме нашем в октябре вынесем вопрос. О том, как реагировать — с точки зрения обращения к регулятору с тем, чтобы или расширить линейку размещения, или что вообще они предлагают делать, чтобы сохранить деньги, особенно в долгосрочных видах страхования, потому что какого-то рода последствия они (санкции — прим. ТАСС) могут иметь", — сказал Юргенс.

По данным ЦБ на конец I квартала 2018 года, государственные ценные бумаги РФ и муниципальные ценные бумаги составляют 14,3% от активов российских страховщиков (367,8 млрд руб). В облигации в целом размещено 21% активов (548,3 млрд руб.), в депозиты — 24,8% активов (640,3 млрд руб.).

Санкции США 27 августа вступили в силу санкции США против РФ, введенные в связи с отравлением в британском Солсбери. Под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех «чувствительных» товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Наряду с этим закон предусматривает и угрозу применения примерно через три месяца гораздо более серьезных санкций. Вторая часть рестрикций предусматривает понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку, фактически полный запрет любого экспорта в Россию американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, лишение права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством России , блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.