Прогноз: Индия к 2024 г. обгонит Китай и станет крупнейшим в мире потребителем нефти

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Индия к 2024 году займет место Китая в качестве крупнейшего в мире потребителя нефти, подсчитал директор по исследованиям в области переработки в Азии компании Wood Mackenzie Сушант Гупта.

Спрос Индии на нефть, как ожидается, вырастет на 3,5 млн баррелей в день в период с 2017 года по 2035 год, таким образом на страну будет приходиться более 30% мирового роста спроса на нефть, следует из комментария эксперта.

"Wood Mackenzie прогнозирует, что Индия обгонит Китай и станет крупнейшим в мире центром потребления нефти к 2024 году", — говорится в сообщении представителя компании.

Кроме того, по словам эксперта, к 2035 году Индии потребуется от 3,2 до 4,7 млн баррелей в сутки новых нефтеперерабатывающих мощностей в связи с дефицитом транспортного топлива. Отчасти эту проблему поможет решить новый крупнейший нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтехимический комплекс в стране, который построят ADNOC и Saudi Aramco, отмечает Гупта.

В конце июня национальные нефтяные компании Абу-Даби (ADNOC) и Саудовской Аравии (Saudi Aramco) подписали рамочное соглашение об инвестициях в строительство крупнейшего НПЗ и нефтехимического комплекса на территории Индии.

ADNOC и Saudi Aramco будут совместно владеть 50%-й долей в проекте, еще 50% будет принадлежать консорциуму индийских нефтяных компаний. НПЗ и нефтехимический комплекс будут расположены в штате Махараштра на западном побережье Индии.

Планируемая мощность НПЗ составляет 1,2 млн баррелей нефти в день. Общая стоимость проекта оценивается в 44 миллиарда долларов.

В настоящее время состояние экономики Индии, чей импорт составляет около 80% общего объема потребляемого топлива, в значительной степени зависит от мировых цен на нефть. Правительство Индии разрабатывает комплексную долгосрочную стратегию, которая позволит стране преодолеть эту зависимость.