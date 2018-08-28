Рост цен на нефть омрачает экономические перспективы Индии

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика». Рост цен на нефть увеличит дефицит текущего счета Индии, продолжит оказывать давление на ее и без того ослабленную валюту и повлияет на перспективы экономического роста, сообщает CNBC.

Фото: EPA-EFE/JAGADEESH NV Восстановление цен на нефть и высокий спрос Индии на нее подтолкнет вверх импорт нефти и увеличит дефицит текущего счета страны, прогнозируют экономисты.

Этот растущий дефицит приведет к ослаблению рупии, поскольку увеличение импорта означает, что Индия должна покупать больше иностранной валюты для удовлетворения своих потребностей.

"Ожидается, что INR (индийская рупия) продолжит сталкиваться с понижательным давлением в течение оставшейся части 2018 года, что отражает несколько факторов, в том числе дальнейшее повышение ставок ФРС США , увеличение дефицита текущего счета Индии и негативные настроения инвесторов в отношении валют и активов развивающихся стран", — заявил CNBC главный экономист IHS Markit по Азиатско-Тихоокеанскому региону Раджив Бисвас.

По его прогнозам, курс рупии упадет до 72 за доллар к концу 2018 года и достигнет 74 за доллар к августу 2019 года. К 14:48 мск рупия торговалась по 70,13 за доллар.

"Сложные глобальные условия заставили Резервный Банк Индии активно проводить интервенции в этом году, чтобы сдержать ослабление рупии… сокращение валютных резервов было значительным", — заявили аналитики DBS.

Как сообщали «Вести. Экономика», Wood Mackenzie прогнозирует, что Индия к 2024 году станет крупнейшим в мире потребителем нефти, опередив Китай.

Спрос Индии на нефть, как ожидается, будет расти на 3,5 млн баррелей в день в период с 2017 по 2035 год. Таким образом, на страну будет приходиться более 30% мирового роста спроса на нефть, заявил директор по исследованиям Wood Mackenzie Сушант Гупта.

"Устойчивый рост потребления на душу населения укрепил позиции [Индии] как одного из крупнейших в мире импортеров нефти. Это делает экономику подверженной влиянию колебаний мировых цен на нефть", — говорится в недавнем докладе Oxford Economics.

"Индии необходимо снизить спрос на нефть и, в свою очередь, импорт, чтобы сделать [экономический] рост более устойчивым к повышению цен на нефть. Но мы думаем, что это маловероятно в ближайшие десять лет", — отмечается в докладе.