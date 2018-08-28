Рост ВВП в странах ОЭСР ускорился во II квартале до 0,6%

Рост реального ВВП в странах Организации экономического сотрудничества и развития незначительно ускорился во II квартале 2018 года — до 0,6% с 0,5% в предыдущем квартале, показывает предварительная оценка организации.

Среди стран «большой семерки» ОЭСР отмечает резкое ускорение роста ВВП в США — до 1% во II квартале с 0,5% в I квартале. В США также отмечен самый высокий годовой рост ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — 2,8%.

В Японии рост ВВП в квартальном выражении ускорился до 0,5% с 0,2%. В то же время страна зафиксировала самый медленный годовой рост — 1%.