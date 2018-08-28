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Рост ВВП в странах ОЭСР ускорился во II квартале до 0,6%
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Рост ВВП в странах ОЭСР ускорился во II квартале до 0,6% 

Банки.ру 30 минут назад
Рост реального ВВП в странах Организации экономического сотрудничества и развития незначительно ускорился во II квартале 2018 года — до 0,6% с 0,5% в предыдущем квартале, показывает предварительная оценка организации.
Среди стран «большой семерки» ОЭСР отмечает резкое ускорение роста ВВП в США — до 1% во II квартале с 0,5% в I квартале. В США также отмечен самый высокий годовой рост ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — 2,8%.
В Японии рост ВВП в квартальном выражении ускорился до 0,5% с 0,2%. В то же время страна зафиксировала самый медленный годовой рост — 1%.
В Евросоюзе и еврозоне показатель прироста ВВП оставался стабильным во II квартале — 0,4%. Среди европейских стран рост незначительно ускорился в Германии (до 0,5% с 0,4%) и Великобритании (до 0,4% с 0,2%). Стабильный рост был зарегистрирован во Франции (0,2%), в то время как замедление роста наблюдалось в Италии (до 0,2% с 0,3%).
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