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ЦБ снизил прогноз по росту ВВП в III квартале
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ЦБ снизил прогноз по росту ВВП в III квартале 

Rambler News Service + ещё 11 16 минут назад
Фото: Прайм
ЦБ снизил прогноз по росту ВВП в III квартале до 1,3–1,7% с 1,5–2,0% с учетом фактической динамики во II квартале, говорится в июльском информационно-аналитическом комментарии «Экономика», подготовленном ЦБ.
«Прогноз годового прироста ВВП в III квартале был уточнен до 1,3–1,7% с 1,5–2,0% с учетом фактической динамики в II квартале. При этом прогноз ВВП в III квартале по отношению к предыдущему кварталу с исключением сезонного и календарного факторов не изменился», — говорится в документе.
В Банке России отметили, что во II квартале 2018 года годовой темп прироста ВВП составил 1,8%, что соответствует нижней границе оценки Банка России в 1,8–2,2%.
Отмечается, что «прогноз темпа прироста ВВП в 2018 г. по-прежнему составляет 1,5–2,0%».
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