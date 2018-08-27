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Подконтрольная Фридману Dea инвестирует более €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии
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Подконтрольная Фридману Dea инвестирует более €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 27 августа. Компания Dea Norge, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Фридману, намерена вложить более €2 млрд в проекты по добыче нефти и газа на шельфе Норвегии, говорится в сообщении компании.
Большая часть средств будет направлена в газовое месторождение Dvalin, добыча на котором начнется в 2020 году. Также компания владеет 50% в проекте Njord и участвует в проекте Nova, запуск которого намечен на 2021 год. «Цель — удвоить нашу добычу в Норвегии, когда все эти проекты будут запущены», — отметила глава компании Мария Ханссен.
Dea Deutsche Erdoel AG с 2015 года входит в фонд LetterOne (L1), подконтрольный бизнесмену Михаилу Фридману. Штаб-квартира компании находится в Гамбурге. Компания занимается добычей нефти и газа в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике. В 2017 году добыча составляла в среднем 125 тыс. баррелей в сутки, в 2018 году этот показатель планировалось довести до 140 тыс. баррелей.
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