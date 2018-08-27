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Банк международных расчетов пригрозил «идеальным штормом» в мировой экономике
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Банк международных расчетов пригрозил «идеальным штормом» в мировой экономике 

Газета.Ru 10 минут назад
Главный управляющий международной финансовой организации Банк международных расчетов Агустин Карстенс предупредил, что актуальные тенденции в мировой экономике могут привести к «идеальному шторму». Слова управляющего с выступления на симпозиуме по экономической политике в федеральном резервном банке Канзаса опубликовано на сайте организации.
Карстенс заявил, что нарастание угроз в мировой экономике провоцируют протекционизм, экономический национализм, а также торговые войны. Эти факторы, считает управляющий, могут привести к возникновению экономического «идеального шторма», который приведет к росту цен и безработице, а также замедлит рост экономики.
"Проявлением этих тревожных тенденций стало голосование по Brexit, усиление национализма в Европе, изменение курса торговой политики США и введение взаимных торговых ограничений", — заявил Карстенс.
Он отметил, что реакционная экономическая политика обречена, так как она пытается вернуть страны к более простому миру локального производства, хотя экономические условия уже изменились. Также он напомнил, что долгое время страны усиливали глобализацию и занимались либерализацией торговли, однако сегодня на смену такой политике пришли протекционизм и закрытие рынков.
Ранее глава МВФ предупредила о кризисе доверия инвесторов из-за торговой политики США.
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