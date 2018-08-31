Ethereum-фьючерсы на CBOE будут запущены до конца года

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика» Чикагская опционная биржа (CBOE) намерена запустить торговлю фьючерсами на Ethereum уже до конца этого года, сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники.

В основу фьючерсов на Ethereum лягут данные рынка американской биржи криптовалют Gemini, сообщил знакомый с ситуацией источник. Чикагская биржа опционов использовала эту площадку и во время запуска биткоин-фьючерсов в декабре прошлого года.

Биржевой оператор ожидает, пока Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) будет удовлетворена его предложением, прежде чем запустить свой новый инструмент, сообщил источник.

Условия торгов деривативом Ethereum не будет сильно отличаться от аналога по биткоину. Фьючерс останется беспоставочным — по концу срока действия (месяц), на момент экспирации трейдеры получат или потеряют разницу между курсом закрытия и приобретения.

Проводя аналогии с прошлым годом, трейдеры рассчитывают, что официальное подтверждение планов и факт начала торгов вызовут рост капитализации криптовалют, но стоимость монеты может пострадать. Часть исследований доказывает, что фьючерсы на биткоин могли стать причиной падения рынка в январе 2018 года из-за активных ставок хеджеров на продажу.

Президент Cboe Крис Конкэннон ранее намекал на возможность расширения криптовалютного предложения его компании. В декабре прошлого года в качестве примеров криптовалют, на которые могут быть запущены прочие фьючерсы, он называл Ethereum и Bitcoin Cash.

Тем не менее, глава конкурирующей биржи CME Group Терри Даффи в июле дал понять, что пока не спешит с запуском фьючерсов на Ethereum и другие альткоины из-за их волатильности, занимая выжидательную позицию.

По мнению Дэнни Кима, директор по развитию компании SFOX, предложение CBOE позволит трейдерам использовать и длинные, и короткие позиции по ETH, что это станет следующим шагом к принятию этого класса активов.

«Думаю, что с новым продуктом появятся новые инвестиционные возможности, которые закончат медвежий тренд рынка и развернут его вверх», — сказал он.

Тем временем, за неделю с 14 по 21 августа количество открытых контрактов по фьючерсам на биткоин на CBOE снизилось с 4548 до 4069 контрактов, следует из сообщения Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Чистая длинная позиция мелких игроков снизилась с 1532 до 1266 контрактов. Объем их длинных позиций за неделю снизился с 2249 до 1789 контрактов, объем коротких позиций снизился с 717 до 523 контрактов.

По мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, за последние 10 недель цена на фьючерсы падала ниже $6 тыс. три раза. Эксперты рынка считают, что минимальные показатели на рынке находятся в районе сегодняшнего показателя, в дальнейшем сфера будет только расти.

Так, Годбоул считает, что данные технического анализа, указывающие на сильную поддержку в районе $6000, подтвердились, и «дно» находится именно там. Одновременно с этим, пробитие психологического сопротивления на уровне $6800 откроет быкам дорогу к $7000.

Чистая короткая позиция крупных игроков за неделю снизилась с 1578 до 1339 контрактов. При этом объем длинных позиций за неделю увеличился с 2056 до 2087 контрактов, объем коротких позиций снизился с 3636 до 3426 контрактов. Чистая длинная позиция институциональных инвесторов составила 73 контракта.

Фьючерсы представляют собой соглашения на покупку и продажу актива в определенную будущую дату по определенной цене. Благодаря фьючерсным контрактам инвесторы могут спекулировать на курсе биткоина, не владея BTC.