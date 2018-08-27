Иллюзия стабильности: что происходит с биткоином и другими криптовалютами

Капитализация рынка криптовалют за первые две недели августа потеряла более 30% и опустилась ниже отметки $200 млрд При этом падение происходит в основном за счет альткоинов — криптовалют, которые появились после биткоина. Так, например, только за месяц Ethereum и Ripple потеряли по 41%, EOS просел на 38%, а TRON оказался в минусе сразу на 48%. Биткоин за этот же период практически не изменился, снизившись на символические 1,66%.

Почему не падает биткоин?

Стабильность биткоина в последние недели вызвана рядом факторов. Во-первых, новость о переносе решения по регистрации ряда ETF (торгующихся на бирже фондов) на 30 сентября, хоть и была воспринята негативно, на самом деле говорит о серьезном отношении американского регулятора и желании разобраться в вопросе. Отсутствие быстрого запрета скорее положительно и говорит о высокой вероятности создании этого продукта в 2019 году. ETF позволит инвестировать в криптовалюту через классический биржевой счет. Технически покупка биткойна будет так же проста, безопасна и дешева, как и приобретение акций Apple или McDonalds . Это позволит вкладывать в этот новый класс активов розничным инвесторам, которые ранее могли находить процесс покупки криптовалюты слишком сложным, а также институциональным инвесторам, для которых доступны только инструменты, обращающиеся на зарегистрированных биржах ценных бумаг.

Во-вторых, биткоин является своеобразным аналогом золота в экономике криптовалют: игроки покупает его, когда в других цифровых валютах находиться слишком страшно. Многие альткоины в принципе не торгуются за обычные доллары, евро или рубли, их цена определяется только в биткоине. Соответственно, продавая такие криптовалюты, вы по сути покупаете за них биткоин.

Наконец, не стоит недооценивать вес бренда «биткоин». Ему уже более 10 лет, он был первой успешной массовой реализацией блокчейн-технологии, прошедшей через десятки циклов взлета и обвала стоимости. В принципе любое знакомство с миром криптовалют начинается с него, при этом крупные банки и инвесторы не являются исключением. На биткоин есть достаточно ликвидный регулируемый фьючерсный рынок, а первый ETF, если он будет создан, с высокой вероятностью будет инвестировать именно в биткоин.

Причины распродажи альткоинов

Можно выделить несколько драйверов падения. Прежде всего, налицо кризис доверия к молодым криптовалютам и ICO: июль оказался провальным для привлечения финансирования в новые проекты. По нашей оценке, сумма, собранная через ICO, составила $672 млн против $945 млн в июне, число проектов упало с 94 до 75. За последние полгода несколько сотен проектов перестали обновляться и функционировать, вполне ожидаемо оказавшись в лучшем случае — попыткой заработать легкие деньги, в худшем — откровенным мошенничеством. Другие проекты продолжают быть на плаву, но ограничиваются преимущественно маркетингом в социальных сетях, адаптация их продуктов остается чисто символической. Поскольку большинство ICO осуществлялась на платформах смарт-контрактов, в частности, на базе Ethereum, то падение спроса на токены этих платформ выглядит весьма закономерным. За Ethereum снижаются и все его конкуренты: EOS, TRON, NEO и др.

Падение усугубляют продажи организаторов ICO и майнеров. Большинство недавних ICO привлекали средства в других альткоинах (том же Ethereum), сейчас организаторы вынуждены избавляться от криптовалют для поддержания своей деятельности. А другие просто выводят все активы из экосистемы криптовалют, обналичивая свою выручку от ICO.

Майнеры получают вознаграждение за свою деятельность по поддержанию функционирования блокчейнов в криптоваютах, а расходы (электричество, аренда помещений, кредиты) у них в фиате (обычной валюте). Пока цены были высокие и майнеры имели высокую норму прибыли, они могли реализовывать лишь малую часть полученной криптовалюты, придерживая прибыль в расчете на дальнейший рост цен. Но с текущими ценами многие работают уже в убыток и вынуждены продавать не только полученное вознаграждение, но и старые запасы.

Что дальше?

Мы наблюдаем сильное давление в альткоинах со стороны целого ряда продавцов при практически полном отсутствие покупателей. В таких условиях падающий тренд будет в силе. Исправить положение смогут только два фактора: либо цены станут настолько низкими, что реализация криптовалюты для получения фиата будет лишена всякого смысла, либо придут новые деньги. Последнее может случится после регистрации ETF, чего так ждет все биткоин-сообщество. Очевидно, многие криптовалюты через год просто перестанут существовать, но те, что останутся на плаву с учетом низкой ликвидности и капитализации могут показать многократный рост от текущих уровней.

Покупка альткоинов выглядит сейчас как никогда ассиметричной ставкой: падение ограничено 100%, а рост стоимости отдельных монет может составить 200-300%. Однако вероятность этих событий никому даже приблизительно неизвестна.