Ещё
СМИ: чикагская биржа запустит торги фьючерсами на Ethereum
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.96
$
68.20
79.41
79.69
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
77.36
–0.05 Золото
1206.40
+0.01 РТС
1073.59
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1670
+0.0232
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

СМИ: чикагская биржа запустит торги фьючерсами на Ethereum 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Чикагская биржа (CBOE) намерена запустить торговлю фьючерсами на криптовалюту Ethereum до конца 2018 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источники.
Для запуска торговли фьючерсами на Ethereum бирже необходимо получить одобрение комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
"Думаю, что новые инвестиционные возможности помогут завершить «медвежий» тренд на рынке криптовалют и развернут его вверх", — заявил директор по развитию компании SFOX Дэнни Ким.
В прошлом году сообщалось, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила продавать фьючерсы на биткоин на некоторых биржах страны.
Газета.Ru: последние новости
Силуанов объяснил непредсказуемый курс рубля Цена на нефть марки WTI превысила $70 за баррель Голикова рассказала, когда определится объем финансирования нацпроектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты53
Греф рассказал об ощущениях от санкций45
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Обманчивое затишье: что ждет рубль271
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение