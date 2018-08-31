СМИ: чикагская биржа запустит торги фьючерсами на Ethereum

Чикагская биржа (CBOE) намерена запустить торговлю фьючерсами на криптовалюту Ethereum до конца 2018 года. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источники.

Для запуска торговли фьючерсами на Ethereum бирже необходимо получить одобрение комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

"Думаю, что новые инвестиционные возможности помогут завершить «медвежий» тренд на рынке криптовалют и развернут его вверх", — заявил директор по развитию компании SFOX Дэнни Ким.

В прошлом году сообщалось, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США позволила продавать фьючерсы на биткоин на некоторых биржах страны.