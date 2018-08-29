Топ-10 блокчейн-платформ

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика»

Команде проекта, которая собирается провести ICO или же перевести работу на блокчейн, придётся решить, на какой площадке это делать. Блокчейн-платформ не так много, но время от времени появляются новые и модернизируются уже существующие.

Ethereum

Блокчейн, основанный на Ethereum, пользуется наибольшим спросом у большинства ICO. Одной из основных причин такой популярности является широкий функционал и возможности для разработки смарт-контрактов. Платформа Ethereum может быть использована в различных областях сферы финансов, вместе с тем, Ethereum — это криптовалюта.

О своём интересе к платформе заявили различные организации, включая крупнейшие мировые корпорации: Microsoft IBM и JPMorgan Chase. Bloomberg Businessweek дает характеристику этому распределённому программному обеспечению которое может использоваться всеми, кому нужна защита от несанкционированного вмешательства в условия контрактов. Также стоит отметить, что большая часть современных криптовалют создана на базе платформы Ethereum, последние разработки с применением стандарта ERC20.

Преимущества: проводя ICO с помощью Ethereum, вы выходите на огромную платежеспособную аудиторию. Однозначные преимущества: смарт-контракты, хорошее документальное сопровождение и высокая активность сообщества и разработчиков, которые могут делиться опытом.

Недостатки: большая нагрузка сети. Некоторое время назад игра про криптокотят чуть не «повесила» весь блокчейн.

Hyperledger Fabric

Hyperledger был создан Linux foundation в декабре 2015 года для продвижения технологии блокчейна. Проект представляет собой совместную работу по созданию открытой распределенной системы бухгалтерского учета (леджера), которая может быть использована для открытой разработки и внедрения блокчейн приложений и систем. Основной упор делается на создание и запуск платформ, которые поддерживают глобальные бизнес-транзакции. Проект также фокусируется на повышении надежности и производительности блокчейна.

Fabric — это блокчейн-фреймворк, который изначально был предложен IBM и DAH (Digital Asset Holdings). Он предназначен для создания основы для разработки решений на блокчейне и основан на модульной архитектуре, где в случае необходимости могут быть подсоединены различные компоненты, например, алгоритм консенсуса. Сеть Hyperledger Fabric включает в себя «одноранговые узлы», которые выполняют блокчейн-код, данные регистров доступа, поддерживают транзакции и интерфейс приложений.

Преимущества: ориентированность на корпоративный сегмент, растущая экосистема

Недостатки: относительно небольшое комьюнити, высокий порог вхождения

Летом 2018 года компания block.one предоставила для разработчиков свою блокчейн платформу EOS в свободный доступ по лицензии MIT. Особенностью EOS является предоставление вычислительных ресурсов для разработчиков и возможность работы на основе Web Assembly: Binaryen и WAVM. Смарт-контракты в EOS могут распределять квоты вычислительных ресурсов сети путём ставок на токены, рыночными комиссиями или токен голосованием. В настоящий момент в мире насчитывается достаточное количество разработчиков и блокчейн-энтузиастов для обеспечения работы сети, но текущую ситуацию можно назвать ранним доступом.

Преимущества: ​операционная система EOS предоставляет решения для планирования, аутентификации и создания интернет-приложений. Сервисы позволяют полностью сосредоточиться на бизнес-процессах, лишив стартаперов головной боли от криптографии и блокчейна. В проекте привлекает возможность быстрого масштабирования и отсутствие пользовательских комиссий.

Недостатки: «проект в разработке», который может перестать интересовать инвесторов; отсутствие ограничений по привлечению средств, в связи с чем проект может быть сильно переоценён.

IBM Blockchain

Техно-гигант IBM представил платформу, получившую массу позитивных отзывов за прогрессивность и удобство в использовании для транзакций. На ней — один из лучших механизмов консенсуса, что только привлекает внимание. И даже излишне упоминать о магическом воздействии на сознание крупного бренда IBM.

Преимущества: сеть с контролируемым доступом; различные планы тарифов для апгрейда приложений; поддерживаемые языки: Go, Java.

Multichain

Компания Coin Sciences в течение последних четырех лет работала над созданием программного обеспечения, и разработчики постарались наделить ее требуемым уровнем безопасности и стабильности, присущей первой криптовалюте. Тем не менее, в структуру Multichain были внесены изменения, что делает его более понятным для корпоративных клиентов.

MultiChain с открытым кодом основан на блокчейне биткоина и используется для создания контролируемых блокчейнов в среде множества бизнесов. Популярен благодаря своей миссии: создавать безопасные и приватные сети.

Преимущества: приватные сети с контролируемым доступом; свободное и открытое ценообразование; активно обновляется на Github; быстрая разработка; поддерживаемые языки: Python, C#, C++, JavaScript.

Cardano

Cardano призван обеспечить масштабируемую комплексную программируемую передачу стоимости. Блокчейн Cardano создан на высокозащищенном языке программирования Haskell. Cardano отличается от существующих платформ тем, что в нём произошло разделение вычислительных слоев. Платформа состоит из базового слоя, предназначенного для обращения криптовалюты ADA, а также отдельного второго слоя для работы смарт-контрактов. Ещё одним отличием от Ethereum является алгоритм консенсуса DPoS. Во главе разработки блокчейна Cardano стоит один из первых разработчиков проекта Ethereum.

Преимущества: масштабируемость, интероперабельность

Недостатки: находится в ранней стадии разработки

Openchain

Платформа с открытым кодом, широко используемая в организациях. Поддерживается и разрабатывается сообществом Coinprism. Система имеет кастомный доступ на различных уровнях.

Преимущества: множество степеней доступа; приватные сети; токены Openchain могут быть привязаны к биткоину, путем создания сайдчейнов.

Stellar

Изначально в основе Stellar лежал тот же протокол, что и у Ripple, однако разработчики сделали собственный интерфейс, который получил название Stellar. Исходный код протокола является открытым. Валюта (coin) в этой системе изначально называлась stellar, однако теперь называется — lumen.

На сегодняшний день поддержку Stellar обеспечивает независимый фонд Stellar Development Foundation. После учреждения организационной структуры SDF, команда получила финансовую помощь от Stripe — американской компании, которая занимается созданием финансовых решений.

Ноды Stellar хранят записи о всех счетах в сети и синхронизируются между собой образуя всемирную бухгалтерскую книгу. Алгоритм консенсуса сети позволяет его достигать между всеми участниками в среднем за 3-4 секунды. Также отличительной особенностью Stellar является удобство в использовании микротранзакций, низкая комиссия, повышенная совместимость с финансовым рынком.

Stellar поддерживает работу смарт-контрактов, однако они обладают ограничениями и сложный функционал на нём невозможен, но доступны мультиподписи, атомарность транзакций их последовательность и временные ограничения. В настоящий момент Stellar активно развивается и сотрудничает с такими компаниями как IBM, Deloitte.

BigChainDB

BigChainDB — блокчейн-платформа с открытым кодом, записывающая все в свей базе данных, отчего не требуется использование сайдчейнов.

Преимущества: приватные и публичные блокчейны; кастомизированные активы и транзакции; нет нативной криптовалюты.

Quorum

Quorum — проект инвест-банка J. P. Morgan и кастомизированной версии Ethereum. Это публичная блокчейн-система смарт-контрактов. В конце марта 2018 года стало известно, что Quorum планируется отделиться от JP Morgan и стать полноценной блокчейн-компанией. Разработчики считают, что отделение поможет более эффективно развить проект и стимулировать его глобальное использование компаниями, так как в таком случае Quorum не будет восприниматься как продукт JP Morgan Chase и ассоциироваться с ним. Уже решено, что отделение произойдет в этом году, однако банк JP Morgan планирует сохранить свою долю в этом проекте.

Преимущества:подходит для скоростных приложений; инновационный графический интерфейс CakeShop; консенсус на основе мажоритарного большинства.