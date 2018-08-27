В Домодедово сотрудники полиции приняли участие в акции «Донор в погонах!»

Основная цель мероприятия — помощь детям, проходящим лечение в онкологических диспансеров, а также пропаганда донорства крови. Принимая участие в подобных акциях, сотрудники полиции помогают спасать человеческие жизни. Желающие принять участие в акции были приглашены в передвижной модуль организации «Российский Красный крест». Добровольцы прошли медицинское обследование, получили рекомендации от терапевта, после чего приступили к процедуре сдачи донорской крови.

Подобная акция стала доброй традицией в округе. Стоит отметить, что среди полицейских многие сотрудники сдают кровь на постоянной основе.

Руководитель мероприятия и медицинские сотрудники поблагодарили доноров за активное участие в акции, а полицейские пообещали сохранять эту важную традицию.