Эксперт оценил возможность роста цен на топливо в России при повышении акцизов

Ведущий аналитик Amarkets Артём Деев в беседе с RT оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин.

«Для недопущения нового роста цен на бензин и дизельное топливо можно будет или снова перенести плановое повышение акцизов, или произвести его только частично, например, без дополнительной части на 700 рублей», — сказал он.

По словам эксперта, ситуация на российском рынке топлива «во многом будет зависеть от стоимости нефти и курса рубля».

«А эти два фактора будут находиться под влиянием санкций США против Ирана и финансовых ограничений в отношении России… Кроме того, завершается проработка системы отрицательных акцизов на перерабатываемую нефть. Таким образом, в принципе создаётся сравнительно гибкий механизм ценовой подстройки для внутреннего рынка», — считает он.

Деев предположил, что цены на топливо до конца 2018 году могут «двигаться вверх немного быстрее инфляции».

«А в следующем году всё будет определяться тем, успеет ли появиться новое регулирование, или продолжится ручная корректировка», — добавил он.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что рост акцизов на топливо не приведёт к скачку цен на автозаправках.

В Кремле, комментируя возможное повышение цен на бензин, подчеркнули, что правительство способно не допустить роста цен на топливо.