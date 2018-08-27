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Фьючерсы на фондовых биржах США указали на рост до рекордных значений индексов
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Фьючерсы на фондовых биржах США указали на рост до рекордных значений индексов 

Investing.com Россия 22 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фьючерсы на американских биржах указывают, что Уолл-стрит откроется ростом. Индексы должны обновить свои исторические максимумы на фоне завершения торговых переговоров между США и Мексикой.
В 13:51 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 76 пунктов или на 0,29% до 25868,0, а фьючерс на S&P 500 вырос на 6 пунктов или на 0,23% до 2883,50. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 26 пунктов или на 0,31% на позиции 7521,75.
Представители торговых делегаций США и Мексики вплотную приблизились к заключению договора, преодолев разногласия по условиям договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщил журналистам министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо. Переговоры должны продолжится в 16:00 МСК в Вашингтоне.
В субботу утром президент Трамп написал в своем Twitter: «Скоро может быть заключено большое торговое соглашение с Мексикой!»
Правительства США, Мексики и Канады надеются согласовать основные принципы торгового соглашения NAFTA к концу августа.
На торгах до открытия рынка одними из лидеров роста стали акции Netflix (NASDAQ:NFLX), которые повысились на 1,14%, акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) подорожали на 1,72%, а акции медицинской компании Canopy Growth Corp (TO:WEED) — на 4,18%.
Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) снизился на 4,59% после того, как ее гендиректор Илон Маск сообщил о том, что компания останется публичной. Акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) подешевели на 0,56% после сообщения о том, что компания компенсирует индийским пациентам расходы на операции с использованием дефектных имплатов тазобедренного сустава.
Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 вырос на 25 пунктов или на 0,31%, германский DAX повысился на 73 пункта или на 0,59%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 10 пунктов или на 0,31%, а испанский IBEX 35 — на 25 пунктов или на 0,27%. На Лондонской фондовой бирже индекс FTSE 100 не торгуется в связи с национальным праздником.
Фьючерсы на золото снизились на 0,30% до $1209,60, а фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,39% до $68,45 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,08% до 95,16.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара США вырос после выхода протокола августовского заседания ФРС Рынок акций Перу закрылся ростом, S&P Lima General прибавил 0,05% Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 1,14%
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