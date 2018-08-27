Индекс S&P 500 достиг исторического максимума, индекс Nasdaq превысил отметку 8000

Investing.com — В понедельник Уолл-стрит открылась ростом. Индекс S&P 500 достиг исторического максимума, а индекс Nasdaq впервые превысил отметку 8000 перед заключением торгового соглашения между США и Мексикой.

На 16:38 МСК индекс голубых фишек Dow повысился на 216 пунктов или на 0,85% до 26012,75, S&P 500 повысился на 20 пунктов или на 0,7% до 2894,82, а высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 66 пунктов или на 0,8% на позиции 8011,21.

Официальные представители США и Мексики ведут переговоры в Вашингтоне, обсуждая условия договора о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Как сообщил журналистам министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо, стороны вплотную приблизились к заключению договора.

В субботу утром президент Трамп написал в своем Twitter: «Скоро может быть заключено большое торговое соглашение с Мексикой!»

Соглашение с Мексикой откроет дорогу для начала переговоров с Канадой. Правительства трех стран надеются согласовать основные принципы торгового соглашения NAFTA к концу августа.

На торгах после открытия рынка акции технологических компаний стали одними из лидеров роста: акции Apple (NASDAQ:AAPL) повысились на 2,29%, акции Twitter (NYSE:TWTR) — на 1,34%, а акции Facebook (NASDAQ:FB) — на 0,89%.

Акции Goldman Sachs (NYSE:GS) повысились на 1,17% после того, как банк запустил в Великобритании свою сберегательную платформу Marcus.

Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) снизился на 1,40% после того, как ее гендиректор Илон Маск сообщил о том, что компания останется публичной.

Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 вырос на 35 пунктов или на 0,65%, германский DAX повысился на 88 пунктов или на 0,71%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 16 пунктов или на 0,49%, а испанский IBEX 35 подскочил на 49 пунктов или на 0,51%. На Лондонской фондовой бирже индекс FTSE 100 не торгуется в связи с национальным праздником.

Фьючерсы на золото снизились на 0,07% до $1212,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,16% до $68,83 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,21% до 94,88.