Греция: опробованные пути решения проблем госдолга оказались достаточно эффективными

На минувшей неделе российский рынок начал понемногу восстанавливаться. Поток негативных новостей немного ослаб, санкции за «дело Скрипалей» вступили в силу 27 августа, однако существенной реакции на рынке мы не ожидаем, поскольку заметного воздействия на российскую экономику они не окажут, да и объявлено о них было уже давно.

Российская валюта укрепилась. Сезонно низкая активность на рынке, в свою очередь, способствует довольно резкой динамике. Минфин , сделав паузу на шесть дней, вернулся к интервенциям 20 и 21 августа с ежедневными объемами 17,5 млрд рублей и 22 и 23 августа — 20,1 и 20,2 млрд рублей.

23 августа ЦБ заявил о том, что покупки валюты в интересах Минфина будут прекращены до конца сентября 2018 года для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Это решение закономерно оказало поддержку российской валюте. При этом покупки валюты возобновятся по мере стабилизации ситуации на рынке. Снижение рубля все еще происходит на эмоциях, фундаментальных факторов по-прежнему нет.

Цены на нефть остаются достаточно высокими — Brent торгуется выше 75 долл. за баррель, что по текущему курсу превышает 5000 рублей за баррель.

С поправкой на рублевую и долларовую инфляцию рублевая цена нефти сейчас соответствует уровням 2010–2014 годов, крайне благоприятных для российского нефтегазового сектора.

Американский рынок рос на прошлой неделе, индекс S&P обновил исторический максимум. Опубликованные протоколы предыдущего заседания ФРС ЕЦБ фактически не принесли рынку сюрпризов. Американский регулятор продолжит курс на ужесточение монетарной политики — еще два повышения до конца года, а дальше движения будут более осторожными. ФРС сейчас крайне важно соблюсти баланс: агрессивное повышение ставок может привести к рецессии в экономике, а слишком медленное — спровоцировать ее перегрев. Этот же курс в минувшую пятницу озвучил глава ФРС Пауэлл в своем выступлении на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Протоколы ЕЦБ также не принесли сюрпризов — регулятор будет рассматривать повышение ставки не раньше второй половины 2019 года. При этом с точки зрения макроэкономических индикаторов европейская экономика выглядит весьма позитивно. Сопутствующие риски лежат в основном в политической плоскости, в том числе в связи с политическими событиями в Италии, что провоцирует рост доходностей на долговом рынке, а также в связи с большой экспозицией на турецкий рынок у европейских банков.

С другой стороны, Греция наконец вышла из-под внешнего управления, экономика показывает сдержанный рост. И хотя есть еще вопросы к устойчивости этого восстановления, данный пример показывает, что опробованные пути решения проблем госдолга оказались достаточно эффективными.