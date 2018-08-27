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Самарцев приглашают присоединиться к участию в общероссийской акции «Вода России»
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Самарцев приглашают присоединиться к участию в общероссийской акции «Вода России» 

Волга Ньюс 16 минут назад
В добровольческом мероприятии планируют принять участие несколько десятков волонтеров и представители департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары. Оно проводится при поддержке управления Росприроднадзора по Самарской области.
После уборки будет организован вывоз собранного мусора.
Общероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» с 2014 года ежегодно проводится Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350.
В 2018 году акция проходит на всей территории России в рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента Российской федерации от 06.12.2017 № 583.
Основная цель акции — снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде и прибрежным зонам среди населения Российской Федерации.
Минприроды России подчеркивает, что из года в год отмечается устойчивая динамика увеличения положительных результатов акции. Так, если в 2014 году в акции приняли участие 176 тыс. человек из 52 регионов страны, то в 2017 году — уже более 1 млн 450 тыс. человек из 83 регионов, от мусора очищено 10 тыс. водных объектов.
После завершения акции составляется рейтинг регионов, показавших лучшие результаты при организации и проведении акции. Также организаторы из регионов-лидеров номинируются на награждение почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ за вклад в развитие водохозяйственного комплекса страны.
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