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Ралли акций мировых технологических компаний дало сбой
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Ралли акций мировых технологических компаний дало сбой 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Одна из наиболее прибыльных прошлогодних ставок дала сбой, подрывая надежды мировых инвесторов на продолжение доминирования десятка американских и китайских технологических гигантов.
В статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones, говорится, что недавний бычий рынок по большей части был связан с тем, что заинтересованные в росте инвесторы покупали акции так называемой группы «FAANG-BAT». Она состоит из бумаг американских (Facebook
Inc., Apple
Inc., Amazon.com Inc. , Netflix Inc. и Alphabet Inc), и китайских (Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.) технологических гигантов.
Акции этих компаний в прошлом году суммарно прибавили 62%, что в три раза превосходит рост индекса S&P 500. Однако в последние месяцы ставка на эти компании начала давать сбой. Это объясняется усилением торговых трений между США и Китаем, сомнениями насчет благополучия мировой экономики и неопределенностью касательно продолжения роста технологического сектора.
Хотя акции FAANG в этом году повысились еще на 38%, бумаги группы BAT подешевели на 5,3%. Вместе с тем они держатся гораздо выше Shanghai Composite, индекса публично торгующихся в материковом Китае бумаг, который с начала года упал на 17%.
Некоторые инвесторы задаются вопросом, может ли откат китайских технологических акций послужить прелюдией для аналогичной просадки в США, а если да, то какие акции могут возглавить следующую волну ралли, и не пришел ли конец самому продолжительному в США бычьему рынку.
"Весь прошлый год на рынке прошел под знаком плюса. В этом году ситуация совершенно иная", — говорит Мэтт Форестер, инвестиционный директор BNY Mellon's Lockwood Advisors. Когда в доминировавших секторах, например в технологическом, отмечаются бреши, «трудно сказать, является ли это тревожным сигналом или всего лишь коррекция для некогда очень сильного рыночного сектора ».
Акции крупнейших китайских технологических фирм в этом году снижаются, а беспокойство инвесторов насчет замедления роста, возможного госрегулирования и сложных торговых переговоров нарастает.
За последние 10 лет по конец 2017 года годовой темп роста акций Tencent превышал 40%, однако в этом году они подешевели на 13%, а в какой-то момент рыночная стоимость компании сократилась более чем на 175 млрд долларов.
Впрочем, в непростые времена падают не только акции Tencent. Бумаги китайского гиганта интернет-торговли Alibaba с рекордного максимума, достигнутого в июне, опустились на 17% и с начала года демонстрируют лишь незначительное повышение. Акции Baidu, которая управляет крупнейшим в Китае поисковиком, в 2018 году снизились на 4,2%.
Многие инвесторы решили, что откат бумаг мировых технологических компаний давно назрел. Согласно ежемесячному опросу, проводимому Bank of America Merrill Lynch, мировые фондовые менеджеры отмечали, что в последние семь месяцев акции FAANG-BAT — самый перенасыщенный сегмент рынка.
Как полагают некоторые инвесторы, китайские технологические акции просто взяли паузу после быстрого роста, а затем могут продолжить подъем.
Аналитики с Уолл-стрит, которые занимаются анализом китайских технологических гигантов, сохраняют оптимизм. Лишь у немногих выставлен рейтинг «продавать», тогда как рейтинг «покупать» выставили несколько десятков аналитиков.
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