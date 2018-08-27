Минэнерго ожидает сохранения уровня добычи нефти в России в августе на уровне июля

«Я думаю, мы выйдем на уровень июля. В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тыс. баррелей от октября 2016 года. В августе, мы думаем исходя из той динамики, которая есть, этот уровень сохранится», — сказал Новак.

Согласно договоренностям с ОПЕК , Россия должна была сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2016 года, когда добыча нефти составляла 11,247 млн баррелей в сутки (по данным Минэнерго РФ). 28 апреля 2017 года Минэнерго РФ сообщило, что Россия добилась заявленного сокращения добычи.

23 июня 2018 года страны ОПЕК+ на встрече в Вене приняли решение увеличить добычу с 1 июля 2018 года примерно на 1 млн баррелей в сутки — до 100-процентного соблюдения условий сделки. Министр энергетики РФ Александр Новак пояснял, что доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК+ может составить около 200 тыс. баррелей в сутки.

1 августа текущего года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что по итогам июля Россия сократила добычу нефти на 40,54 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2016 года.