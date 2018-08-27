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Новак: Минэнерго РФ ожидает добычу нефти в РФ в августе на уровне июля
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Новак: Минэнерго РФ ожидает добычу нефти в РФ в августе на уровне июля 

Прайм 12 минут назад
Фото: Прайм
КЕМЕРОВО, 27 авг — ПРАЙМ. Минэнерго ожидает, что добыча нефти в РФ в августе сохранится на уровне июля, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.
"Я думаю, мы выйдем на уровень июля. В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тысяч от октября 2016 года. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — сказал Новак.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и была продлена до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.
Ранее Новак сообщал, что в июне уровень добычи нефти в РФ соответствовал сокращению на 120 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2016 года, в июле — сокращению на 40,5 тысячи. Другими словами, добыча нефти в июле была на 260 тысяч баррелей выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+.
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