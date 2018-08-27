Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля

Александр Новак. КЕМЕРОВО, 27 августа. / ТАСС /. Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ о ее частичном восстановлении на уровне июля, когда страна нарастила объем добычи на 259,5 тыс. баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ

"Я думаю, что мы выйдем на показатели июля, когда у нас были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила добычу по состоянию на июль на 259,5 тыс. баррелей, восстановив таким образом большую часть из квот в 300 тыс. баррелей, которые сократила по соглашению.