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Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля
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Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на уровне июля 

ТАСС 1 час назад
КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Россия в августе сохранит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ о ее частичном восстановлении на уровне июля, когда страна нарастила объем добычи на 259,5 тыс. баррелей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, что мы выйдем на показатели июля, когда у нас были восстановлены объемы добычи на уровне 259 тыс. баррелей. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся", — сказал Новак.
Ранее сообщалось, что Россия нарастила добычу по состоянию на июль на 259,5 тыс. баррелей, восстановив таким образом большую часть из квот в 300 тыс. баррелей, которые сократила по соглашению.
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