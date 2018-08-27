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Минэнерго отрицает риски повышения цен на топливо
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Минэнерго отрицает риски повышения цен на топливо 

News.ru 1 час назад
Министерство энергетики считает, что рисков повышения цен на топливо с 1 января нет. В 2019 году должны повыситься акцизы, а также НДС, заявил министр энергетики Александр Новак.
По его словам, с учётом налогового маневра были запущены нужные демпфирующие механизмы. В принятый закон о снижении экспортной пошлины и повышении НДПИ уже заложены соответствующие механизмы демпфирования.
Также он сообщил, что ведомство рассчитывает, что добыча нефти в августе будет на том же уровне, что и в июле (рост на 259 тысяч баррелей в сутки от уровня добычи октября 2016 года).
Кроме того, Новак подчеркнул, что министерство подготовило документы для запуска к концу года программы модернизации ТЭС. Инвестиции в отрасль составят 1,5 трлн рублей. Министр заверил, что данная программа не приведёт к увеличении цен на электроэнергию.
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