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Криптовалюты подорожали
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Криптовалюты подорожали 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Биткоин и другие криптовалюты подорожали в понедельник. Сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) может пересмотреть свое решение относительно отказа по заявкам на запуск биткоин-ETF продолжает поддерживать криптовалютный рынок.
На бирже Bitfinex к 15:17 МСК курс биткоина вырос на 0,20% до $6725,1.
В целом криптовалюты подорожали. На момент написания статьи общая капитализация рынка валют составила $217 млрд по сравнению со значением $212 млрд, которое было зафиксировано в пятницу.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 0,50% до $276,25. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 1,41% и торговалась на позиции $0,3278. Курс Litecoin повысился на 0,62% до $57,509.
В пятницу биткоин и другие криптовалюты подорожали после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что может пересмотреть свое решение относительно отказа по заявкам на запуск биткоин-ETF. В прошлую среду SEC отклонила заявки девяти компаний на запуск торгуемых на бирже биткоин-фондов, указав в качестве причины опасения о фактах мошенничества и манипуляциях, царящих на рынках криптовалют.
Bank of America (NYSE:BAC) подал заявку на патент основанной на блокчейне системы для хранения данных о проведенных транзакциях обмена криптовалют. Bank of America уже подал заявки на 50 патентов в сфере блокчейна и цифровых валют.
Данный патент относится к приложению, в котором используется шифрование и связывает данные с определенными блоками блокчейна для обеспечения их защиты.
Bank of America является одним из финансовых институтов, которые подали заявки на получение патентов на технологии в сфере криптовалют. Хотя многие руководители банков выступили против биткоина и других криптовалют, компании проявляют все больший интерес к технологии блокчейна, на которой основаны виртуальные криптовалюты.
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