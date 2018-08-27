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Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России
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Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов рассказал о мерах, разработанных на случай введения США санкций в отношении российского госдолга, передает ТАСС.
«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», —сообщил Силуанов.
Говоря о том, как поведет себя российская валюта в случае введения соответствующих ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это невозможно предугадать.
Новый пакет антироссийских санкций в США вступил в силу 27 августа. Инициаторы ограничительных мер обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери.
В начале августа стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против нового госдолга России и госбанков. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) пришло к выводу, что такие меры могут привести к оттоку 8-10 процентов инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.
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