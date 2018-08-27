Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов рассказал о мерах, разработанных на случай введения США санкций в отношении российского госдолга, передает ТАСС

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», —сообщил Силуанов.

Говоря о том, как поведет себя российская валюта в случае введения соответствующих ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это невозможно предугадать.

Новый пакет антироссийских санкций в США вступил в силу 27 августа. Инициаторы ограничительных мер обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери.

В начале августа стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против нового госдолга России и госбанков. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) пришло к выводу, что такие меры могут привести к оттоку 8-10 процентов инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.