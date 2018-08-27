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Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля
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Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Власти РФ обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Ранее в конгресс США был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового российского госдолга и государственных банков.
"У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены, надеемся, этого не произойдет", — сказал Силуанов журналистам.
Он добавил, что невозможно предугадать, как будет вести курс рубля.
"Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит от, в последнее время, настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло", — добавил он.
Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против РФ: за два торговых дня 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на 5%. Из-за такой волатильности Банк России 8 августа сократил покупки валюты для Минфина, с 9 августа и вовсе приостановил их на шесть дней. Покупки возобновились 17 августа. Однако в минувший четверг ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.
Сразу после этого сообщения рубль перешел к постепенному укреплению к доллару и евро. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 69,01 рубля, минимальное значение евро — 73,04 рубля, максимальное — 79,77 рубля.
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