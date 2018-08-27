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Силуанов раскрыл план защиты от санкций на госдолг России
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Силуанов раскрыл план защиты от санкций на госдолг России 

Газета.Ru 7 минут назад
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что у российских властей есть пакет мер, которые будут использованы в случае введения санкций в отношении российского государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости».
Министр финансов отметил, что пакет мер разработан для ситуации при которой третьи страны введут санкции против госдолга и государственных банков.
"У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены", — сказал Силуанов.
При этом он выразил надежду, что данные санкции не будут введены.
Ранее Силуанов объяснял, почему курс рубля непредсказуем. Он отметил, что он зависит от большого количества факторов.
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