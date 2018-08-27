Акционеры «Лукойла» одобрили погашение 11,82% казначейских акций

Акционеры «Лукойла» одобрили погашение 100,563 млн казначейских акций, или 11,82% уставного капитала, говорится в сообщении компании. решение было принято в ходе внеочередного общего собрания.

Компания Lukoil Securities Limited, 100-процентная дочерняя компания «Лукойла», заявит к продаже имеющиеся у нее акции «Лукойла», а «Лукойл» приобретет 100,563 млн обыкновенных акций (11,82% уставного капитала) с целью их погашения по цене 3,949 тыс. рублей за штуку.

В результате погашения приобретенных акций уставный капитал «Лукойла» уменьшится до 750 млн обыкновенных акций.

«Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: количество приобретаемых акций данной категории (типа) — 100 563 255 штук; цена приобретения — 3,949 тыс. рублей за одну акцию…», — говорится в сообщении.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений — с 17 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года включительно; срок оплаты приобретаемых акций — не позднее 30 октября 2018 года.