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Акционеры «Лукойла» одобрили погашение 11,82% казначейских акций
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Акционеры «Лукойла» одобрили погашение 11,82% казначейских акций 

Rambler News Service 49 минут назад
Акционеры «Лукойла» одобрили погашение 100,563 млн казначейских акций, или 11,82% уставного капитала, говорится в сообщении компании. решение было принято в ходе внеочередного общего собрания.
Компания Lukoil Securities Limited, 100-процентная дочерняя компания «Лукойла», заявит к продаже имеющиеся у нее акции «Лукойла», а «Лукойл» приобретет 100,563 млн обыкновенных акций (11,82% уставного капитала) с целью их погашения по цене 3,949 тыс. рублей за штуку.
В результате погашения приобретенных акций уставный капитал «Лукойла» уменьшится до 750 млн обыкновенных акций.
«Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: количество приобретаемых акций данной категории (типа) — 100 563 255 штук; цена приобретения — 3,949 тыс. рублей за одну акцию…», — говорится в сообщении.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений — с 17 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года включительно; срок оплаты приобретаемых акций — не позднее 30 октября 2018 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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