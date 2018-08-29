УФАС Подмосковья оштрафовало ООО «Мир без инфекций» на 1 млн руб за картель

ООО «Мир без инфекций» оштрафовано на 1 миллион рублей за участие в картельном сговоре на электронных торгах с участием медицинских учреждений, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС в отношении ООО «Мир без инфекций» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 1,01 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Мир без инфекций» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых ГБУЗ Республики Мордовия, ГБУЗ Республики Башкортостан, Комитетом государственного заказа правительства Хабаровского края, а также другими медицинскими учреждениями.

Ведомство признало фирму нарушившей пункт 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ.